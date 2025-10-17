Свердловского иеромонаха арестовали за «респект» запрещенному РДК

Правоохранители задержали свердловского иеромонаха-раскольника РПЦЗ («Русская православная церковь заграницей под омофором митрополита Агафангела») Никандра (Евгений Пинчук). Его обвиняют в оправдании терроризма, сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

По данным следствия, иеромонах в одном из Telegram-каналов «высказал респект» основателю «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической в РФ и запрещена). Силовики провели обыски в доме священнослужителя. Фигуранта арестовали на два месяца.

Евгения Пинчука в 2022 году признавали виновным в дискредитации ВС РФ. Тогда суд в Свердловской области назначил иеромонаху штраф 100 тыс. руб. за пост, в котором он «позволил себе назвать действия российской армии захватническими». Отмечалось, что в публикации шла речь о «нарушении божественных заповедей, кто эти заповеди должен проповедовать» и о «бесах и антихристах» во власти.

Никита Черненко