В Нижнем Новгороде экс-супругов осудили за торговлю премиальными подделками
Бывших супругов привлекли к уголовной ответственности за продажу поддельной одежды и обуви премиальных марок. По данным полиции, для сбыта этой продукции злоумышленники открыли три магазина в торговых центрах Нижнего Новгорода.
Фото: ГУВД по Нижегородской области
В арендованных супругами торговых точках полицейские изъяли более 220 единиц товаров стоимостью более 4 млн руб.
Бывший супруг ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, за что был оштрафован на 100 тыс. руб. Сейчас по решению суда каждому из супругов назначен штраф 250 тыс. руб.
Изъятую в магазинах одежду, обувь и аксессуары сожгли.