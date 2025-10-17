Альфа-банк запустил масштабную рекламную кампанию в поддержку крупного и среднего бизнеса. В их числе — крупнейшие инфраструктурные проекты и прорывные технологические решения. «Мы поддерживаем проекты на каждом этапе: от смелой идеи до результата. Так, с нуля построили логистический хаб федерального значения, запустили инновации в нефтепереработке и проложили цифровые артерии там, где другие видели только риски»,— поделился Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка.

Whoosh обновил правила по торговле бумагами для инсайдеров, сообщила компания. С октября действуют так называемые закрытые периоды, когда инсайдерам нельзя будет торговать акциями и облигациями Whoosh и производными финансовыми инструментами на эти ценные бумаги. Мера направлена на повышение прозрачности и доверия со стороны инвесторов, а также на недопущение потенциальных конфликтов интересов, пояснили в компании.

Клиенты ВТБ в полтора раза нарастили расчеты с Китаем: на фоне активного спроса ВТБ снизил до 1,99% комиссию на прямые переводы в КНР для всех клиентов СМБ. Ранее сниженный тариф действовал в рамках промопредложения для ограниченного числа клиентов. ВТБ предлагает бизнесу безопасные расчеты в контуре группы на выгодных условиях. Предприниматели могут бесплатно отслеживать статус своего перевода на всех этапах, вплоть до зачисления на счет контрагента, а при необходимости отозвать перевод «по одной кнопке». Цифровая экосистема ВЭД ВТБ обеспечивает полноценную инфраструктуру для ведения международного бизнеса под ключ. Сопровождение сделок ведется на русском, английском и китайском языках.