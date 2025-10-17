На участках шоссе Космонавтов и улицы Крисанова в Перми временно закроют движение

18 октября с 9 до 17 часов в Перми будет ограничено движение на путепроводе по шоссе Космонавтов. Об этом сообщает краевой минтранс.

Специалисты будут проводить обследование и диагностику путепровода в рамках приемки объекта. Объезд путепровода возможен по боковым съездам.

С 19 октября до 9 ноября 2025 года для движения транспорта закроется часть полосы улицы Крисанова в районе 17-го арбитражного апелляционного суда. Ограничения вызваны укладкой трамвайных рельсов. Объезд будет организован по построенному участку дороги на улице Пушкина.