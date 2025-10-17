Директора самарской УК осудили за мошенничество с госсубсидиями

В Самаре директор ООО «Управляющая компания Ромс» признан виновным в мошенничестве с государственными субсидиями (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Установлено, что обвиняемый получил более 900 тыс. руб., на компенсацию доходов от обслуживания многоквартирных домов. Деньги он потратил на личные нужды.

Суд приговорил директора к двум с половиной годам принудительных работ. Кроме того, 10% его зарплаты будет удерживаться в доход государства.

В суде директор управляющей организации признал свою вину. Он пообещал вернуть похищенные деньги.

Георгий Портнов