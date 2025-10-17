Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Российский Сбербанк признан лидером мирового эквайринга

Впервые в истории отечественная компания возглавила рейтинг самого авторитетного агентства Nilson Report

Российский банк обошел американские компании JPMorgan Chase и Worldpay. Количество транзакций за 2024 год превысило 52 млрд. Об этом говорится в рейтинге ведущего аналитического агентства в мире Nilson Report.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным отчета, 9,5% транзакций 150 крупнейших мировых эквайеров приходится на российский банк. По итогам 2023 года Сбербанк вышел на второе место, всего на 1 процентный пункт уступив мировому лидеру.

«Наше лидерство в мировом рейтинге — результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек — от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии — уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности»,— сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.