В Дагестане ввели двойной контроль рекламы по закону и шариату

В Дагестане внедряют уникальную для России систему двойного контроля рекламы. Она учтет нормы шариата и дагестанского менталитета. Об этом сообщают в пресс-служба муфтията.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Рекламные материалы теперь будут оценивать с учетом федерального законодательства и духовно-этических стандартов. Целью инициативы является гармонизация рекламного контента с укоренившимися культурными и религиозными ценностями региона.

Также определен порядок действий при выявлении нарушений, предусматривающий оперативное реагирование.

Мария Хоперская

