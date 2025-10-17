В КБР ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя

В Кабардино-Балкарии задержали 38-летнего жителя Баксана по подозрению в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Во время обыска складского помещения на Лечинкаевском шоссе, принадлежащего фигуранту, оперативники обнаружили более 1,5 тыс. бутылок объемом 0,5 л с этикетками известных брендов водки и коньяка, подготовленных к продаже. Правоохранители также изъяли 460 л спиртосодержащей жидкости в канистрах и оборудование для выпуска алкоголя: центробежный насос, фильтры для воды, пустую тару и крышки. Экспертиза показала, что изъятое не соответствует государственным стандартам, а общая стоимость продукции составила более 500 тыс. руб.

«Задержанный признался в изготовлении фальсифицированного алкоголя путем смешивания спирта с водой для последующей продажи», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев