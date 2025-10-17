Производитель коньяка «Старейшина» начнет выпускать вермуты Martini

Компания «Алвиса» запустит производство полного цикла вермутов Martini Bianco и Martini Fiero с весны 2026 года. Их будут производить на новой винодельне Сhateau Alvisa в Дербенте, сообщили в пресс-службе компании.

Группа «Алвиса» занимается производством и дистрибуцией спиртных напитков. Она выпускает коньяк «Старейшина», вермут Delasy, вина Cantiani и Sea Seasons, виски Nucky Thompson и Glen Eagles, водку Montblanc.

«Алвиса» планирует производить около 1 млн дал вермута в год только для российского рынка. Представитель компании заявил, что договор на использование товарного знака Martini заключили с одной из официальных структур Bacardi (владеет предприятием Martini & Rossi в Италии). «Алвиса» инвестирует в проект 2 млрд руб.

Проект станет вторым крупным производством Martini за пределами Италии. Второе крупное производство находится в Аргентине. Вермуты начали выпускать в Италии, в Турине, с 1863 года на предприятии Martini & Rossi.