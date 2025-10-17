Банк Уралсиб выступил партнером конноспортивных соревнований
В честь Дня Республики Башкортостан
Банк Уралсиб стал партнером конноспортивных соревнований, которые прошли 11 октября на ипподроме «Акбузат» в Уфе и были приурочены ко Дню Республики Башкортостан. Событие объединило представителей конного спорта из разных районов республики и городов России.
В соревнованиях приняли участие 127 лошадей различных пород, включая рысистых, чистокровных верховых, башкирских и пони. Всего состоялось 13 заездов, 8 скачек и один заезд на пони. Среди главных призов соревнований был представлен Кубок Главы Республики Башкортостан. За спортивными заездами наблюдали около двух тысяч зрителей, собравшихся на трибунах главного ипподрома региона.
В рамках программы соревнований состоялся заезд на кубок Банка Уралсиб среди трехлетних чистокровных верховых лошадей. В заезде участвовали восемь наездников, а победу одержал Ришат Мустафин на лошади Зумара из Оренбургской области. Кубок победителю вручил Марат Мамлеев, исполнительный директор, руководитель макрорегиона Поволжья Банка Уралсиб.
«Конный спорт - часть культурного наследия Башкортостана. Банка Уралсиб поддерживает инициативы, которые сохраняют традиции региона, объединяют людей и вдохновляют на развитие. Такие события отражают дух республики и показывают, как важно продолжать ее спортивные и культурные традиции», - отметил Марат Мамлеев.
Банк Уралсиб последовательно поддерживает социально значимые инициативы, направленные на развитие спорта, культуры и общественной жизни регионов присутствия. Участие в конноспортивных соревнованиях на ипподроме «Акбузат» стало продолжением системной работы банка по поддержке проектов, формирующих сильную и устойчивую региональную среду.
