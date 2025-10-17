Глава СКР ждет новый доклад по делу о неудачно отремонтированном памятнике архитектуры

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении прав жильцов дома на улице Куйбышева в Самаре. Поводом для этого стало обращение в Telegram-канале ведомства. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

После ремонта кровли в 2014 году жильцы дома столкнулись с затоплениями. Это привело к сырости, плесени, трещинам на стенах и разрушению межэтажных перекрытий здания. О проблеме сообщили СМИ, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело . Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад о расследовании.

Георгий Портнов