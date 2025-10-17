В Магнитогорске полиция задержала шесть человек за организацию проституции

Сотрудники УМВД России по Магнитогорску задержали пятерых горожан и одного жителя Башкирии по подозрению в организации борделя. Возбуждены уголовные дела по ст. 241 и 240 УК РФ (организация и вовлечение в занятия проституцией), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным полиции, более двух лет группа лиц занималась организацией проституции на территории Магнитогорске и вовлекала девушек в незаконную деятельность. Задержанным при содействии ОМОН «Сталь» жителям Магнитогорска от 32 лет до 61 года. Жителю Башкортостана — 45 лет.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства совершения преступлений.