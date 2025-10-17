На Ставрополье главу округа уволили за покровительство семейного бизнеса

По требованию прокурора Ставропольского края бывшего главу Кочубеевского муниципального округа Алексея Клевцова уволили в связи с утратой доверия, чиновник использовал свое служебное положение в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокурорская проверка показала, что господин Клевцов с октября 2008 года по апрель 2025 года через родственников и доверенных лиц осуществлял фактическое управление СПК-колхозом «Полярная звезда» и ООО «Курень». Для развития бизнеса глава муниципалитета предоставлял вышеуказанным коммерческим организациям земельные участки сельхозназначения в аренду и в собственность.

«Только в 2024 году общее покровительство главы муниципального образования позволило подконтрольным ему юридическим лицам получить прибыль в размере свыше 190 млн руб.»,— отметили в ведомстве.

До завершения проверки, в апреле 2025 года, чиновник добровольно ушел в отставку в связи с выходом на пенсию по инвалидности.

Не согласившись с этим, прокурор Ставропольского края направил в суд исковое заявление об изменении основания и формулировки увольнения муниципального служащего на увольнение «в связи с утратой доверия». Исковые требования прокурора удовлетворены, исполнение решения находится на контроле.

В ведомстве отметили, что глава Кочубеевского округа стал 32-м в списке уволенных в связи с утратой доверия по требованию надзорного ведомства в 2025 году наряду с заместителями краевых министров здравоохранения и сельского хозяйства, заместителем регионального управления по охране объектов культурного наследия и бизнес-омбудсменом, а также иными должностными лицами.

Наталья Белоштейн