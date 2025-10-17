«Уральская кузница» выпустит облигации на 1 млрд рублей

ПАО «Уральская кузница» (Чебаркуль, Челябинская область, входит в группу «Мечел») планирует 28 октября с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций объемом 1 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Техническое размещение запланировано на 31 октября. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки первого купона составляет не выше 20% годовых. Ценные бумаги рассчитаны на два года. Организаторами сбора являются «ВТБ Капитал трейдинг» и «Газпромбанк», агентом по размещению — «Газпромбанк». По займу предоставлена внешняя публичная безотзывная оферта от ПАО «Мечел».

ПАО «Уральская кузница» создано на базе Чебаркульского металлургического завода, выпускает штампованные поковки из проката углеродистых и легированных марок стали, жаропрочных и титановых сплавов.

Виталина Ярховска