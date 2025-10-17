В Нижегородской области взыскали компенсацию с хозяев алабая, загрызшего собаку

Перевозский межрайонный суд Нижегородской области взыскал компенсацию за моральный вред с владельцев собаки породы алабай, загрызшей собаку породы ши-тцу. Владелица маленькой собаки просила 500 тыс. руб., однако суд снизил размер компенсации в 10 раз.

Истица пояснила, что в октябре 2024 года она шла со своей собакой на дачу в селе Инютино Богородского округа. На остановке «Новые ландыши» на нее напал алабай, который схватил собаку и разорвал ее у хозяйки на глазах. Останки собаки владелица так и не обнаружила.

Истец очень испугалась, так как опасалась за свою жизнь. От перенесенного стресса у нее случился гипертонический криз, она потеряла голос и не могла говорить. Кроме того, гибель питомца причинила сильные нравственные страдания.

Дело рассматривал Перевозский суд, так как один из ответчиков зарегистрирован в Перевозском округе. Представитель ответчиков, которые в суд не явились, иск не признала, указав, что точно идентифицировать ответчика невозможно.

Однако суд установил, что собака принадлежит ответчикам, так как проживает на их ферме. При этом они обеспечили должный надзор за животным.

Галина Шамберина