Ульяновец Артур Хакимов завоевал золото в международном турнире по борьбе корэш

Воспитанник ульяновской спортивной школы «Волга», спортсмен ульяновского спортклуба «УЛ САМБО 73» Артур Хакимов завоевал золотую медаль на международных спортивных соревнованиях по борьбе корэш в Узбекистане (г. Чирчик). Об этом «Ъ-Волга» сообщил тренер спортсмена Артем Филатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Артур Хакимов отстаивал честь сборной команды России в весовой категории до 75 кг. Международный турнир проходил с 15 по 17 октября, он собрал 120 сильнейших спортсменов из России, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

По словам Артема Филатова, «Артур Хакимов не уступил соперникам ни одного балла во всех схватках турнира и уверенно завоевал золотую медаль, в очередной раз доказав свое лидерство в этой весовой категории».

На прошлой неделе Артур Хакимов также завоевал золото по борьбе корэш в своей весовой категории на II Всемирных играх национальных видов единоборств, проходивших с 5 по 12 октября в Новочебоксарске (Чувашская Республика) и собравших по 17 дисциплинам около 6 тыс. участников из 39 стран мира.

Борьба корэш (куреш) — традиционный вид борьбы у тюркских народов. Это вид спортивного единоборства на кушаках (поясах), в котором цель схватки — повалить соперника на спину с применением разрешенных приемов. В древности борьба корэш была одним из видов физической подготовки воинов.

Артуру Хакимову 22 года, он — мастер спорта России международного класса по борьбе корэш, двукратный чемпион мира (2024 и 2025 годы), победитель мультиспортивных игр стран БРИКС (2024 год).

Андрей Васильев, Ульяновск