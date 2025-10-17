Ярославская область получит более 80 млн на расселение аварийного жилья

Ярославская область получит 82,5 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Средства выделены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Фонде развития территорий.

На эти средства планируется переселить 115 человек из аварийных домов общей площадью 1,8 тыс. кв. м. Программа направлена на устранение непригодного для эксплуатации жилого фонда и обеспечение граждан новым жильем.

В целом с 2025 по 2030 год в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в России запланировано переселить 345 тыс. человек из 6,2 млн кв. м аварийного жилья.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле до конца 2025 года планируют снести семь аварийных домов. На улице Колышкина строится новый дом для переселения жителей, финансируемый по федеральной программе.

Антон Голицын