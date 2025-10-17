Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославская область получит более 80 млн на расселение аварийного жилья

Ярославская область получит 82,5 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Средства выделены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Фонде развития территорий.

На эти средства планируется переселить 115 человек из аварийных домов общей площадью 1,8 тыс. кв. м. Программа направлена на устранение непригодного для эксплуатации жилого фонда и обеспечение граждан новым жильем.

В целом с 2025 по 2030 год в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в России запланировано переселить 345 тыс. человек из 6,2 млн кв. м аварийного жилья.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле до конца 2025 года планируют снести семь аварийных домов. На улице Колышкина строится новый дом для переселения жителей, финансируемый по федеральной программе.

Антон Голицын

Новости компаний Все