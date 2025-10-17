Заряжены на зиму: EXEED Exlantix ET И ES готовы встретить российские морозы

EXEED объявляет о полной готовности инновационной линейки EXEED EXLANTIX на новых источниках энергии к эксплуатации в зимних условиях и гарантирует их стабильную работу при экстремально низких температурах. Даже при –30°C и заряде тяговой батареи менее чем 20% автомобили демонстрируют впечатляющие характеристики: разгон от 0 до 100 км/ч остается стабильным, а максимальная скорость достигает 200 км/ч и не ограничивается даже при падении уровня заряда ниже 10%.



Инновационная система зарядки моделей позволяет быстро восполнять энергию: при использовании зарядных станций мощностью 110 кВт-ч автомобили заряжаются с 20 до 80% всего за 17,5 минуты. Зарядка от бытовой электросети занимает около семи часов.

Особое внимание инженеры EXEED уделили системе безопасности аккумуляторной батареи. Ультраводонепроницаемое исполнение позволяет автомобилям выдерживать погружение в ледяную воду до четырех часов без протечек. Зарядный порт оснащен изолированным зарядным пистолетом. При экстремальном морозе интеллектуальная система управления тяговой батареей сама регулирует мощность заряда для безопасной и быстрой зарядки, управляя обогревом батареи и выводя ее на рабочую температуру.

Интеллектуальное шасси с возможностью регулирования жесткости и клиренса гарантирует уверенное движение на мокрых и заснеженных дорогах без дополнительных действий водителя. Пневмоподвеска с осушителем предотвращает скопление влаги в системе зимой, а алюминиевая подвеска не боится коррозии.

Зимний пакет EXEED EXLANTIX включает полный комплекс обогрева: если за окном минус 30, то салон прогревается до +15°C за пять минут и до +25 за десять минут. Подогрев сидений первого и второго рядов, руля, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя делает поездку максимально комфортной. Дистанционный прогрев тяговой батареи через мобильное приложение сервиса EXEED Connect будет доступен в ближайшем обновлении программного обеспечения автомобиля.

Кузов имеет антикоррозийное покрытие с гарантией защиты от сквозной коррозии на шесть лет. Дверные ручки снабжены защитой от замерзания, выдерживая давление на открытие от 10 до 13 кг, что помогает справиться с любым обледенением.

Мобильное приложение EXEED EXLANTIX позволяет управлять ключевыми функциями автомобиля: блокировка и разблокировка дверей, настройка климат-контроля, удаленная диагностика, мониторинг технического состояния и отслеживание местоположения. Программное обеспечение обновляется «по воздуху».

Надежность моделей подтверждена масштабными испытаниями: более 100 тыс. км по городским, пригородным дорогам и автомагистралям в условиях низких температур. Инженеры проверили работу всех ключевых агрегатов автомобиля, а также трехзонного климат-контроля и русифицированной информационно-развлекательной системы с голосовым помощником.

На сегодняшний день модельная линейка EXEED EXLANTIX представлена в России двумя гибридными автомобилями – полноразмерным кроссовером ET и спортивным четырехдверным купе ES. Обе модели оснащаются последовательной гибридной силовой установкой. Два электродвигателя, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор обеспечивают автомобилям выдающиеся динамические характеристики, а суммарная пиковая мощность достигает 469 л. с. Разгон от 0 до 100 км/ч у кроссовера занимает всего 4,8 секунды, а у спортивного купе – впечатляющие 4,6 секунды! EXEED EXLANTIX ET и ES уверенно справляются как с городскими, так и с загородными дорогами и демонстрируют внушительный запас хода – 1180 и 1231 км соответственно.

Безопасность гибридных моделей подтверждена многочисленными испытаниями и краш-тестами, включая пять звезд E-NCAP, а дополнительный контроль в любой дорожной ситуации обеспечивают 30 интеллектуальных ассистентов водителя и более 20 датчиков, камер и сонаров, установленных на автомобилях.

Автомобили официально представлены в шоуруме EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто», сертифицированном для профессионального технического обслуживания моделей EXLANTIX.

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б!

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55.

Сайт: saturn-exeed.ru

ООО «Сатурн-Р-АВТО» ИНН 4501110065