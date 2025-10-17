Глава СКР потребовал разобраться с нарушением прав жильцов аварийного дома во Владикавказе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных медиа сообщалось, что многоквартирный дом на проспекте Доватора признали аварийным еще в 2023 году. Здание разрушается, электропроводка и системы коммуникации изношены. Однако жильцов, несмотря на многократные обращения в компетентные органы, до сих пор не расселили.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Мария Хоперская