Суд обязал отремонтировать 12 мостов в Зианчуринском районе Башкирии

Кировский райсуд Уфы по иску прокуратуры Зианчуринского района обязал Управление дорожного хозяйства Башкирии отремонтировать 12 мостов в Зианчуринском районе и установить возле них дорожные знаки.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, районное надзорное ведомство установило, что местные мосты в глубоких ямах, покрыты трещинами, бетон разрушается, а опоры деформированы. Несмотря на это, Управление дорожного хозяйства не ремонтировало не реконструировало объекты, отметили в прокуратуре, что послужило причиной обращения ведомства в суд.

Олег Вахитов