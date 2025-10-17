В Петербурге осудят банкиров, обналичивших 800 млн руб. из онлайн-казино

В Санкт-Петербурге завершили расследование дела о неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. В нем фигурируют 11 обвиняемых, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Дело направили для рассмотрения в суд.

Следствие установило, что теневые банкиры предоставляли услуги подпольным онлайн-казино и букмекерским конторам. Обвиняемые обналичивали деньги за комиссию. Своим клиентам злоумышленники передали 733 млн руб., а за свои услуги получили 77 млн руб.

Четырем фигурантам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Еще шестеро находятся под подпиской о невыезде. Руководитель группы среднего звена помещен под домашний арест. Дело против клиентов теневых банкиров выделили в отдельное производство, оно расследуется по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.

