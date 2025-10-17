Твердые знаки Ярославля

В Ярославле состоялось вручение ежегодной премии «Ъ-Ярославль» «Твердые знаки». Награды получили представители бизнеса разных отраслей и масштаба. В специальных номинациях отмечены создатели рыбинских вывесок и министр регионального развития.

16 октября в Ярославле в Concert-Hall «Кино» состоялось награждение лауреатов премии «Твердые знаки», которую проводит «Ъ-Ярославль» при поддержке Правительства Ярославской области.

Из рук первого заместителя председателя правительства области Дениса Хохрякова награды в номинации «Особое признание» получили представители АО «Рыбинский завод приборостроения», ООО «Красный маяк», ООО «Ринг Премьер Отель», ООО «КапиталГруппСтрой», ООО «Компания «Тензор», ООО «В-Строй».

«Инвестиционная привлекательность региона демонстрирует уверенный рост. В 2024 году при среднероссийском показателе в 7,4% мы достигли 20,3% — это почти в три раза выше. Такой результат стал возможен благодаря нашему тесному партнерству с бизнес-сообществом»,— сказал Денис Хохряков.

Победители, выступившие с ответным словом, обещали и дальше плодотворно работать на благо региона и его жителей.

«Я думаю, что труд сельхозника, агрария всегда будет востребован, неважно какие времена, кризисные, не кризисные. Доллар пошел вниз или вверх, а люди всегда хотят кушать и будут хотеть кушать натуральную ярославскую продукцию»,— сказал заместитель генерального директора ООО «Красный маяк» Сергей Михайлов.

Награду правительства области в связи с пятилетием получила редакция «Коммерсантъ-Ярославль». Вручали награды также известные в предпринимательском сообществе люди: руководители, представители предпринимательских организаций, общественные деятели.

«В наше время, время перемен, исторических событий, цифрового ветра каждый предприниматель должен находить в себе твердость и решительность успевать за изменениями. ПСБ со своей стороны готов помогать предпринимательству и быть надежной опорой для развития ярославского бизнеса, тем более что наш регион с апреля этого года стал домашним для банка ПСБ. Поздравляю всех номинантов с заслуженной наградой и желаю развития и процветания вашему бизнесу!» — сказал, вручая награду в номинации «Женское это дело» вице-президент — управляющий ярославским филиалом ПСБ Алексей Богачев.

В номинации «Женское это дело» за многолетний и успешный труд в строительной отрасли награду получила директор ООО Специализированный застройщик «В-Строй» Вероника Самсонкина.

«Бизнес с душой», по мнению «Ъ-Ярославль», ведет генеральный директор ООО «Открытое производство» Наталия Смурова, Компания делает профориентацию для молодежи яркой и живой — без скучных лекций и шаблонов, придумывает новые форматы, создает молодежные HR-бренды.

«Премий много не бывает, тем более если они ежегодные, тем более если они в твердой валюте. Поэтому безусловно поздравляю всех номинантов, всех участников, и, конечно, организаторов. Вы делаете большое дело, и я уверен, что бизнес это ценит»,— сказал, вручая награду, председатель Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при губернаторе Александр Кучменко.

В номинации «Технологический суверенитет» награду получило АО «Кондор-Эко» за разработку современных систем, которые сокращают вредные выбросы на предприятиях.

«Работая в сфере экологической безопасности, мы закладываем здоровую основу для жизни всех граждан Российской Федерации. Чистый воздух — это наше богатство»,— сказал советник генерального директора АО «Кондор-Эко» Иван Петров.

В номинации «Славный малый» победителем стало ООО «Онлайн-экология», премию получил генеральный директор Евгений Зуев. Компания активно внедряет современные экологические решения и оказывает профессиональную поддержку предприятиям в области экологического аудита, мониторинга и отчетности.

Компания «Ярославский трактор» получила премию в номинации «Сделано в Ярославии» за успешное возрождение и модернизацию легендарной модели трактора Т-150, на базе которого создан новый трактор «Ярославец Я-250». Премию вручили директору Ксении Даниловой.

В номинации «Дело техники» для IT-компаний победителем стало ООО «Лабмедиа» за многолетнюю экспертизу и лидерство в разработке инновационных решений для корпоративного обучения и автоматизации HR-процессов. Премию получила руководитель инвестиционных проектов Валентина Власова.

В номинации «Мудрость поколений» за многолетний вклад в развитие рекламной индустрии региона и инновационные решения в производстве торгового оборудования награжден генеральный директор ООО «Дека» Сергей Чиликов.

«Сегодня «Твердые знаки» отличия получили наиболее динамично развивающиеся компании региона и успешные представители бизнеса. Поздравляю всех лауреатов! Благодаря объединению усилий власти и бизнеса мы формируем устойчивую экономику и уверенно движемся вперед»,— прокомментировал вручение премии губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В номинации «Вдохновение для путешествий» победили создатели «Музея живой старинной вывески под открытым небом» в Рыбинске Митя Кузнецов и Нина Матвеева. Премию рыбинцам вручил заместитель гендиректора ИД «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин.

«Ваши вывески запали в душу всей России, спасибо вам. Коммерсантъ всегда отличался твердостью характера. Мы рассказываем про бизнес, мы всегда с вами, и мы всегда придавали большое значение развитию территорий, в том числе и туризма»,— сказал господин Нелюбин.

«Благодарю редакцию за оказанную нам честь, благодарю всю Ярославскую область. Я хочу сказать, что вся эта история началась 10 лет назад, когда мне захотелось вернуть в русский язык твердый знак. Мне кажется, он несправедливо ушел из русского языка. Я рад, что Рыбинску этот знак принес признание»,— сказал Митя Кузнецов.

Премию в номинации «Выбор редакции» за открытость при проведении реформы местного самоуправления получил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.

«Любое признание стимулирует человека расти и развиваться. И нашему бизнесу сейчас, как никогда, нужно помогать. Доброе слово – это тоже помощь. Потому что иногда человек склонен принимать решения, исходя из того, как общество оценивает его работу. Ваша оценка показывает, что ярославский "Коммерсантъ" небезразличен к развитию региона»,— прокомментировал значимость премии для области Евгений Чуркин.

Антон Голицын