ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» закупит противоопухолевый препарат «Ибрутиниб» на 12,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Татарстане закупят противоопухолевый препарат на 12,7 млн

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ В Татарстане закупят противоопухолевый препарат на 12,7 млн

Стоимость одной упаковки препарата составляет 424 тыс. руб., планируется приобрести 30 упаковок.

Препарат применяется при лечении таких заболеваний, как мантийноклеточная лимфома, хронический лимфоцитарный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема и хроническая реакция «трансплантат против хозяина».

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» (Таттехмедфарм) обеспечивает медицинские учреждения и население республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, занимается их закупкой, поставкой и аптечным изготовлением.

Анна Кайдалова