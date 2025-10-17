В Татарстане закупят противоопухолевый препарат на 12,7 млн
ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» закупит противоопухолевый препарат «Ибрутиниб» на 12,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Стоимость одной упаковки препарата составляет 424 тыс. руб., планируется приобрести 30 упаковок.
Препарат применяется при лечении таких заболеваний, как мантийноклеточная лимфома, хронический лимфоцитарный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема и хроническая реакция «трансплантат против хозяина».
ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» (Таттехмедфарм) обеспечивает медицинские учреждения и население республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, занимается их закупкой, поставкой и аптечным изготовлением.