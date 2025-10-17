«Россети Тюмень» подготовили к зиме более 1300 единиц техники

В преддверии сезона максимальных нагрузок «Россети Тюмень» провели техническое обслуживание 1344 единиц транспорта. За осень и зиму вездеходной и гусеничной технике энергетиков предстоит преодолеть 8,5 млн километров для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона.



Специалисты провели мониторинг корректного функционирования современных систем автоматического подогрева двигателей, спутниковой навигации ГЛОНАСС и устройств регистрации параметров движения автомобилей и времени работы водителя. Особое внимание энергетики уделили подготовке к холодам вездеходного транспорта и спецтехники, используемой для доставки персонала и буксировки резервных источников электроснабжения. Сотрудники компании заменили масла и технические жидкости, провели диагностику ходовой части, электрооборудования и отопителей салона, а также проверили целостность запорных элементов, уплотнителей кузова и систем подогрева двигателя в автомобилях.

Для повышения безопасности дорожного движения водители компании регулярно проходят инструктажи и тестирования на знание правил дорожного движения. Кроме того, в текущем году программу обучения защитному вождению в сложной дорожной обстановке освоил 271 человек.

В зону ответственности системообразующей энергокомпании входят три региона России с общей численностью населения более 3,9 млн человек. Своевременная и качественная подготовка транспорта является существенным фактором для обеспечения надежного электроснабжения потребителей на территории площадью 1,46 млн квадратных километров.

АО «Россети Тюмень»