В Ставропольском крае бойцу СВО выплатят 1 млн рублей после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры в Ставропольском крае бойцу СВО выплатят 1 млн рублей. За награждение медалью «За отвагу» он имел право на региональную меру поддержки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Однако в выплате ему отказали. Причиной министерство труда и социальной защиты населения региона посчитали отсутствие регистрации бойца на территории Ставропольского края на момент начала СВО.

Надзорное ведомство посчитало такой отказ незаконным и обратилось в суд с требованием установить факт проживания мужчины в регионе и обязать министерство выплатить деньги. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Мария Хоперская