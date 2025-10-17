В Ставропольском крае бойцу СВО выплатят 1 млн рублей после вмешательства прокуратуры
После вмешательства прокуратуры в Ставропольском крае бойцу СВО выплатят 1 млн рублей. За награждение медалью «За отвагу» он имел право на региональную меру поддержки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Однако в выплате ему отказали. Причиной министерство труда и социальной защиты населения региона посчитали отсутствие регистрации бойца на территории Ставропольского края на момент начала СВО.
Надзорное ведомство посчитало такой отказ незаконным и обратилось в суд с требованием установить факт проживания мужчины в регионе и обязать министерство выплатить деньги. Суд удовлетворил требования прокуратуры.