Песков объяснил, почему Путин и Трамп созвонились 16 октября

Россия стала инициатором телефонного разговора президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с урегулированием на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нами был предложен телефонный разговор, собственно, по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток,— уточнил господин Песков на брифинге.— И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом».

Согласно Дональда Трампа, режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. 13 октября США, Египет, Катар и Турция на саммите в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о перемирии Израиля и палестинского движения «Хамас».