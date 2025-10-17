В Тольятти запустят движение по путепроводу, который не ремонтировали более 50 лет

Движение по путепроводу на улице Революционной в Тольятти планируют возобновить в первой половине ноября. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Путепровод, построенный в конце 1960-х — начале 1970-х годов, долгое время не ремонтировали. Его обновление ограничилось заменой ограждения.

Обследование объекта выявило множество отклонений, что потребовало срочного вмешательства. Работы на путепроводе стартовали в 2025 году.

В рамках ремонта планируется уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также на обновленном путепроводе пешеходные зоны будут расширены до 2,5 м. При этом проезжую часть сужать не будут.

После того, как движение на путепроводе возобновится, подрядчик продолжит укреплять защиту бетонных конструкций.

Георгий Портнов