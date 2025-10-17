Папа римский и король Великобритании помолятся вместе впервые за 500 лет

Король Карл III станет первым британским монархом за последние 500 лет, который помолится вместе с папой римским Львом XIV на литургии. Совместная молитва будет совершена во время специального экуменического богослужения в Сикстинской капелле 23 октября и станет частью официального визита Карла III с супругой в Ватикан. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечают эксперты, такая совместная молитва — важный момент во взаимоотношениях Католической церкви и Церкви Англии. Такого не происходило с начала Реформации, то есть с 1534 года, когда король Англии Генрих VIII объявил себя главой Церкви Англии и отношения с Папским престолом были фактически разорваны.

Еще одним значительным событием визита британского монарха в Ватикан станет присвоение Карлу III титула «королевского собрата» аббатства «Святого Павла за городскими стенами». Понтифик выразил желание пожаловать этот титул «в знак признания духовного братства». В честь этого события изготовлено специальное кресло, украшенное королевским гербом. Карл III будет сидеть в нем по время литургии. После завершения богослужения кресло останется в базилике, и британский монарх или его наследники смогут им воспользоваться при следующем посещении Ватикана.

В Церкви Англии прокомментировали это событие так: «Титул королевского брата, хотя он не возлагает на короля никаких обязанностей или обязательств и не вносит никаких изменений в формальное, конституционное и церковное положение Его Величества как верховного правителя Церкви Англии, является данью уважения его величеству и его многолетней работе по поиску точек соприкосновения между конфессиями и объединению людей».

Алена Миклашевская