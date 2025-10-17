На зарплату водителям департамента казначейства Татарстана выделят 26,5 млн

В Татарстане на услуги водителей для служебных автомобилей территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов республики выделят 26,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Планируется привлечь 45 водителей, которые будут работать в различных районах республики. Услуги будут предоставляться в течение всего 2026 года. Одним из условий найма является опрятный внешний вид водителя, вежливое обращение с пассажирами. Также водителям запрещается курить в салоне.

Финансирование будет осуществляться из бюджета республики.

Анна Кайдалова