Прокуратура Прикамья взыскивает с дропперов более 120 млн рублей

С начала 2025 года прокуратура Пермского края направила в суд 370 исковых заявлений о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму более 121 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В прокуратуре отметили, что мошенники регулярно придумывают новые схемы хищения денег. При этом отсутствие обвиняемого в уголовных делах по таким фактам затрудняет возмещение причиненного ущерба. Однако при установлении в рамках расследования уголовного дела дроппера (непосредственного владельца банковского счета, на которые перечислялись похищенные деньги) потерпевшим может быть подано исковое заявление о взыскании сумм неосновательного обогащения.

Как сообщал «Ъ», в июле 2025 года в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов. Так, за неправомерные действия с банковскими картами грозит уголовное наказание до шести лет лишения свободы. Сейчас в базе регулятора находятся примерно 1,2 млн таких злоумышленников, сообщал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме в Сочи в сентябре.