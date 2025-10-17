Телеведущая Юлия Барановская перенесла две операции в больнице на Ямале

Телеведущая Юлия Барановская была госпитализирована в Салехарде (ЯНАО), ей провели две полостные операции, сообщил «Ъ-Урал» ее агент Петро Шекшеев.

По его словам, телеведущей стало плохо во время съемок проекта «Большие семьи большой страны».

«Она была госпитализирована в больницу Салехарда, где ей были проведены две полостные операции. Благодаря вмешательству врачей самое сложное уже позади, состояние Юлии стабилизировалось, она идет на поправку»,— сказал Петро Шекшеев.

Он отметил, что рядом с госпожой Барановской находятся ее близкие — сын, мама, друзья и члены ее команды. Агент уточнил, что госпитализация телеведущей связана с давним хроническим заболеванием, возникшим после родов.

Юлия Барановская — российская радио- и телеведущая. У нее трое детей от бывшего гражданского мужа, футболиста Андрея Аршавина.

Полина Бабинцева