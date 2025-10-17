Альфа-банк на протяжении семи отчетных периодов сохраняет лидерство по размеру факторингового портфеля в сегменте малого и среднего предпринимательства. В Москве и Московской области Альфа-банк на рынке факторинга занимает 28% совокупного портфеля и обслуживает клиентов из 30 отраслей экономики. Основной фокус приходится на оптовую торговлю, производство, розницу, маркетплейсы, металлургию и автобизнес. Малые и средние предприниматели выбирают решения Альфа-банка благодаря их простоте и технологичности.

РЖД проведут оптимизацию штатной численности аппарата управления для повышения эффективности в условиях сложной экономической ситуации и снижения объемов работы. Как сообщили в компании, прежде всего сократят существующие вакансии и введут ограничения на прием новых сотрудников.

Nissan опубликовал изображения обновленного седана Teana для китайского рынка. Производитель объявил, что эта модель станет первым в КНР автомобилем с обычным бензиновым ДВС, который получит цифровой кокпит разработки Huawei. Ранее эти технологии применялись только на электрокарах и гибридах. Цена новинки — около 170 тыс. юаней, это примерно 1,8 млн руб.