Суд оштрафовал Оксимирона на 120 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга трижды оштрафовал рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, объявлен иноагентом) на 40 тыс. руб. за несоблюдение закона об иноагентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Мирон Федоров (признан иноагентом) не представил в Минюст отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы в установленные сроки.

Рэпера включили в реестр в октябре 2022 года. В мае 2024 года его объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ).