Курс на мультимодальные перевозки

В четверг, 16 октября 2025 года, в Тольятти прошла транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье». На мероприятии обсудили роль транспортной инфраструктуры в развитии промышленного кластера региона, а также различные стратегические решения на территории присутствия Куйбышевской железной дороги.

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев отметил в ходе конференции, что катализатором развития логистических цепочек является инфраструктурная составляющая, а мультимодальные перевозки стали ключевым направлением развития железных дорог. «Это не просто тренд, это стратегическая необходимость для нашей магистрали, которая связывает Европейскую часть России, Урал, Сибирь и Северную Азию. Именно мультимодальность позволяет создавать для клиентов гибкие, экономичные решения, где железная дорога остается надежной и мощной опорой.

Для этого нужна современная инфраструктура, и у Куйбышевской железной дороги есть масштабная программа проектов, которая расширит возможности и укрепит экономику региона», — рассказал Вячеслав Дмитриев.

Во время конференции был отправлен 100-контейнерный поезд со станции Безымянка к порту Мыс Чуркин во Владивостоке, что продемонстрировало эффективность мультимодальных решений. Состав везет из Самарской области рапсовое масло на экспорт в Китай. Уже из Приморского края груз отправится по морю в Шанхай.

В рамках конференции ОАО «РЖД» и АО «Порт Тольятти» заключили соглашение, направленное на углубление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. По словам Вячеслава Дмитриева, разработана стратегическая программа по увеличению грузовой базы и объема перевозок.

Стороны планируют создать эффективные маршруты, сочетающие различные виды транспорта, что повысит доступность и надежность услуг. Особое внимание уделят развитию маршрутов «железная дорога — река — море» и внедрению современных логистических технологий для оптимизации перевозок. Ожидается, что это будет способствовать экономическому развитию всего Приволжского федерального округа (ПФО).

ОАО «РЖД» также заключило соглашение о долгосрочном сотрудничестве АО «Особая экономическая зона «Тольятти». Документ направлен на развитие железнодорожного транспорта и логистической инфраструктуры в ПФО.

Сотрудничество будет сосредоточено на модернизации и расширении железнодорожных мощностей, что должно удовлетворить растущие потребности бизнеса. Внедрение современных стандартов обслуживания улучшит качество услуг для грузовладельцев, делая логистику более эффективной и предсказуемой. Партнерство также предполагает активное использование передовых логистических технологий.

В ходе конференции также рассказали о ключевых стратегических проектах для Куйбышевской железной дороги. В частности, уже в прошлом году началось проектирование обновленного Южного железнодорожного обхода Самары. Планируется, что строительство сплошных вторых путей на всем протяжении этой линии позволит перенести грузовое движение по данному маршруту, минуя Самару. После этого в пределах крупнейшей в Поволжье городской агломерации появится возможность усилить столь актуальное и востребованное пригородное железнодорожное сообщение.

Андрей Сазонов