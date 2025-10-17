В Ярославле будут комплексно развивать Старые и Новые Куксенки

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о комплексном развитии трех несмежных незастроенных территорий (КРТ), расположенных в районе улиц Старые Куксенки и Новые Куксенки в Заволжском районе. Документ опубликован на сайте мэрии.

Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Общая площадь, которая отводится под КРТ, составляет 400 996 кв. м. Объекты капитального строительства там отсутствуют. Срок реализации проекта составит 10 лет с момента заключения договора о комплексном развитии.

В приложении к постановлению указывается, что на территории будет разрешена малоэтажная многоквартирная жилая застройка и среднеэтажная жилая застройка. Также разрешено строить объекты социальной инфраструктуры.

«Обеспеченность местами в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях будет осуществлена за счет строительства двух типовых дошкольных общеобразовательных организаций на 220 мест и 160 мест и одной общеобразовательной организации на 600 мест»,— говорится в документе.

Территория для КРТ находится около Юбилейного моста в Заволжском районе города.

Антон Голицын