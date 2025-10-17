Сотрудников казенного ритуального учреждения Дзержинска осудили за хищения

Дзержинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении четырех сотрудников муниципального казенного учреждения «Ритуал», обвиненных в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По фабуле дела в 2017–2022 годах подсудимые фиктивно трудоустраивали в МКУ своих родственников и знакомых, которые на самом деле не работали. Однако фигуранты получали за них зарплату и расходовали на собственные нужды.

Ущерб бюджету Дзержинска от преступления превысил 2 млн руб. Суд назначил фигурантам от 3 до 4 лет лишения свободы условно. Также был удовлетворен иск прокурора о погашении ущерба.

Владимир Зубарев