В самарской полиции брали взятки за выдачу мигрантам прав на вождение

В Самаре задержали руководство и сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ по подозрению в выдаче водительских удостоверений мигрантам за взятки. Пресс-служба ВСО СК России по Самарскому гарнизону сообщила, что задержанные не проверяли навыки управления транспортом у иностранцев.

Военные следователи установили, что мигранты, незаконно получившие права, работали в сфере пассажирских перевозок. В связи с этим в ГАИ и УМВД Самары произошли значительные кадровые изменения. Освобождены от должностей руководители, ответственные за миграционный контроль и регулирование.

Силовики устанавливают личности мигрантов-взяткодателей и посредников в передаче незаконного вознаграждения. Они будут задержаны и привлечены к ответственности.

Георгий Портнов