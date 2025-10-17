План реконструкции водопровода на улице Щапова прошел историческую экспертизу

В Казани реконструкция водопровода диаметром 700 мм по улице Щапова, от улицы Некрасова до Толстого, получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Соответствующий документ опубликовал комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Проверка проводилась в связи с тем, что участок, где запланированы работы, расположен в пределах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой исторического центра города Казани XI–XVIII веков». Целью экспертизы было определить, возможно ли проведение строительных и земляных работ без ущерба для археологического слоя и исторических артефактов.

По заключению экспертов, реализация проекта признана возможной при соблюдении установленных мер по обеспечению сохранности культурного слоя.

Анна Кайдалова