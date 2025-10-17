Президент России одобрил передачу доли Sinopec в СИБУРе

Президент России Владимир Путин одобрил передачу доли Sinopec в ПАО «Сибур холдинг» от ее кипрской структуры (Soihl Cyprus Investment) гонконгской Sinopec Soihl Hong Kong Holding. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение Соихл Гонконг Холдинг Лимитед (Soihl Hong Kong Holding Limited) сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг», принадлежащих Соихл Сайпрус Инвестмент Лимитед (Soihl Cyprus Investment Limited)», — следует из текста распоряжения. Это составляет 8,5% уставного капитала.

СИБУР – крупнейшая российская вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, которая объединяет ряд производственных площадок в различных регионах России, в том числе в Томской области. В 2024 году выручка «СИБУР холдинга» составила 1,2 трлн руб., чистая прибыль 167 млрд руб.

Лолита Белова