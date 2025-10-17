Участник СВО назначен федеральным инспектором по Пермскому краю

Участник президентской программы «Время героев» Иван Амиров, наставником которого является полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, назначен на должность федерального инспектора по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Фото: Сайт полномочного представителя Президента РФ в ПФО Иван Амиров (слева) и полпред президента РФ Игорь Комаров.

Иван Амиров вошел в первый поток программы «Время героев», реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента РФ Владимира Путина. Господин Амиров служил в МВД РФ 18 лет, прошел путь от стажера до начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области. В зоне СВО обеспечивал правопорядок и общественную безопасность.