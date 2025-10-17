«Омсктехуглерод» снова перенес штаб-квартиру из Москвы в Омск

ООО «Омсктехуглерод» сменил штаб-квартиру. Согласно ЕГРЮЛ, с 14 октября завод зарегистрирован в Омске на ул. Пушкина, 19.

В декабре 2020 года организация сменила юридический адрес на московский. О намерении перенести штаб-квартиру обратно в Омск председатель совета директоров завода Валерий Каплунат сообщал еще в конце мая этого года.

«Мы возвращаем омскую "прописку". Результатом этого взаимодействия станет увеличение нашего вклада в налогооблагаемую базу Омска и Омской области»,— заявил господин Каплунат, отметив, что «компания убедилась в возможности наладить полноценное сотрудничество между региональной властью и бизнесом».

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2011 года «Омсктехуглерод» перерегистрировался в Москве из-за «отсутствия полноценного диалога с областными властями и местными налоговыми органами». В апреле 2012-го организация сменила регистрацию с Сейшельских островов обратно в Омск на ул. Пушкина, 17. Валерий Каплунат тогда объяснил решение «нахождением взаимопонимания с региональной властью и новым руководством налоговой инспекции». В сентябре 2023 года учредителем ООО «Омсктехуглерод» стала компания Omsk Carbon Groupe Limited (Объединенные Арабские Эмираты).

«Омский завод технического углерода» — один из крупнейших мировых производителей техуглерода. По данным Omsk Carbon Groupe Limited, объем производства завода составляет более 250 тыс. тонн техуглерода в год. Предприятие выпускает более 30 марок продукции.

