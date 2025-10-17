Вячеслав Гладков: 21 белгородский военнослужащий получил льготную землю

В Белгородской области продолжается реализация программы по льготному предоставлению земельных участков участникам специальной военной операции. Уже 21 военнослужащий заключил договор с Белгородской ипотечной корпорацией, еще 57 находятся в стадии оформления. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении.

По его словам, услуга пользуется спросом, и власти будут максимально внимательно подходить к реализации программы.

«Видим, что услуга и помощь востребованы, поэтому будем максимально оказывать внимание реализации программы,— подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.— Понимаем, что строительство нового дома для наших бойцов, которые сейчас с оружием в руках защищают нас с вами, — очень важная задача. Будем максимально стараться им помочь».

Губернатор разъяснил, что у военнослужащих есть уникальная возможность построить дом на собственном участке по символической цене. Власти сделали все для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи бойцов до минимума. Главным условием является освоение участков и строительство домов в течение пяти лет. При этом весь документооборот берет на себя администрация, а стоимость земельного участка не превысит 500 руб., которые нужно оплатить только после возведения дома.

Право на льготное получение земли предоставляется нескольким категориям граждан России, проживающих в Белгородской области. В их число входят мобилизованные граждане, проходящие или проходившие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ) или в Росгвардии, контрактники, добровольцы, а также представители федеральных и правоохранительных органов, направленные для выполнения служебных обязанностей в зоне СВО. Обязательными требованиями к участникам программы являются регистрация в Белгородской области по месту жительства или по месту пребывания, а при отсутствии регистрации в случае трудоустройства на территории области — мотивированное письмо работодателя. Также необходимо сохранять регистрацию в регионе в течение пяти лет после получения участка.

Ульяна Ларионова