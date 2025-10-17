Вячеслав Гладков: в Белгородской области формируют резервную генерацию

В Белгородской области предпринимается комплекс мер для защиты энергосистемы от обстрелов и атак БПЛА со стороны ВСУ, а также для обеспечения приемлемых условий жизни населения в случае повреждения объектов инфраструктуры. В рамках подготовки организованы подомовые обходы для выявления наличия генераторов у жителей частного сектора и проведена ревизия пунктов временного размещения (ПВР). Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в ходе прямой линии.

По поручению губернатора Вячеслава Гладкова особое внимание уделяется приграничным территориям. В случае отсутствия генераторов у жителей частных домов в холодное время года им будет предложено разместиться в ПВР. Как отметил глава региона, в настоящее время готовы разместить порядка 8 тыс. человек практически во всех муниципалитетах, в первую очередь в Старом Осколе, Губкине, Короче и Новом Осколе. Отвечая на вопрос о возможности бюджетной закупки генераторов для всех домохозяйств, губернатор пояснил, что только в белгородском приграничье насчитывается 200 тыс. домохозяйств, что делает такую закупку невозможной.

«Мы предпринимаем меры, которые призваны снизить количество возможных пострадавших, а также обеспечить приемлемые условия для жителей в случае повреждения энергетической системы региона,— пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.— Поэтому мы готовим списки, чтобы держать на контроле ситуацию и защищать всех наших жителей. Очень хотелось бы, чтобы этого не произошло».

Для домов с печным отоплением организована выдача дров из расчета 3 куб. м на один дом для домашних буржуек, данное поручение было дано заместителю губернатора Андрею Антоненко. Жителям рекомендовано иметь в каждом доме фонарики, пауэрбанки, свечи, запасы воды и нескоропортящейся еды. Ситуация с топливом остается под контролем: на всех сетевых АЗС области есть запас топлива без ограничений по продаже, при этом разрешена продажа бензина в канистры, предназначенные для нефтепродуктов. Глава региона призвал сообщать о случаях отказа в продаже топлива в канистры или его отсутствии с указанием конкретного адреса заправки.

Плановая подготовка запаса аварийных источников энергоснабжения проводилась в Белгородской области в 2022-2024 годы, когда была сформирована резервная генерация общей мощностью более 120 МВт для объектов здравоохранения, энергетики и систем жизнеобеспечения. В настоящее время в регионе формируется дополнительная резервная генерация в детских садах, школах, учреждениях социальной защиты и других социальных объектах. Кроме того, в ближайшее время область ожидает поступление генераторов из других регионов России, Росрезерва и от федеральных министерств.

Ульяна Ларионова