В Челябинской области могут запустить сервисы оплаты по ладони

ВТБ совместно с Центром биометрических технологий представил новое решение, которое позволяет принимать оплату товаров по рисунку вен ладони пользователя. Презентация нового устройства и сценария оплаты прошла на «Финополис-2025», сообщает пресс-служба банка.

Оборудование после поднесения ладони к нему распознает клиента с помощью рисунка сосудов и находит привязанный к его аккаунту платежный инструмент. Устройство работает через инфракрасное излучение, вены человека поглощают его больше, чем окружающие ткани, что делает их более темными на изображении. Как отмечают в пресс-службе банка, такой способ оплаты будет быстрее альтернативных биометрических методов, поскольку информация считывается под любым углом, и при этом безопаснее, так как контрастность сосудов на изображении осложняет копирование данных при помощи фотографирования ладони клиента или генерации ее изображения.

Сейчас такая технология идентификации человека работает в Китае. Планируется, что в России рисунок вен добавят в список согласованных модальностей для централизованной регистрации вместе с изображением лица или образцом голоса.