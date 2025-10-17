Казанца приговорили к 8,5 годам за попытку вступить в легион ВСУ

Вахитовский районный суд Казани приговорил местного жителя 1994 года рождения к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку вступления в незаконное вооруженное формирование «Интернациональный легион» на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что с февраля по май 2022 года казанец, являясь противником проведения специальной военной операции, принял решение выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ. Для подтверждения намерений он разместил на видеохостинге YouTube комментарии с обращением к президенту Украины, содержащие критику руководства России и просьбу оказать содействие во въезде на территорию Украины. Мужчина приобрел билет на поезд Казань — Москва и авиабилет Москва — Ереван, планируя далее выехать через Армению и Грузию на Украину. Однако в Москве сотрудники ФСБ не пропустили его на самолет.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 2 ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Кроме основного наказания, суд назначил ограничение свободы сроком на 1 год и лишил права заниматься публичным размещением материалов в интернете на 2 года.

