Подключение поселений в Удмуртии к интернету включили в программу самообложения

Возможность подключения к голосовой связи и интернету в Удмуртии включили в программу самообложения. Такое решение приняло правительства республики, сообщает пресс-служба кабмина. Софинансирование идет по соотношению «3 к 1»: на каждый рубль, собранный жителями, из регионального бюджета выделяется три. Решение о самообложении принимается на сходе граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Самообложение позволит подключить к сетям связи населенные пункты, которые не подпадают под действие существующих государственных программ. В Удмуртии их три, и они распространяются только на те поселения, где проживает не менее 100 человек»,— рассказал заместитель министра цифрового развития Удмуртии Александр Олюнин.

Подключить проводную или сотовую связь при самообложении жители поселений выбирают самостоятельно: средства по софинансированию можно направить на установку как базовых станций, так и строительно волоконно-оптических линий связи.

На софинансирование решений местных вопросов из бюджета республики с 2018 года было выделено 2 млрд руб. Количество поданных заявок за это время — более 3,6 тыс.