В Башкирии началось обсуждение проекта бюджета на 2026 год

Общественный совет при министерстве финансов Башкирии сегодня обсудил проект республиканского бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Протокол документа опубликован на сайте ведомства.

Министр финансов Башкирии Светлана Малинская

Фото: министерство финансов Башкирии Министр финансов Башкирии Светлана Малинская

Обсуждение бюджета на общественном совете является первым этапом перед тем, как вынести его на рассмотрение депутатам Курултая.

В протоколе говорится, что члены совета одобрили проект финансового документа. Параметры бюджета при этом не приводятся.

