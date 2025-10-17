В Башкирии началось обсуждение проекта бюджета на 2026 год
Общественный совет при министерстве финансов Башкирии сегодня обсудил проект республиканского бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Протокол документа опубликован на сайте ведомства.
Министр финансов Башкирии Светлана Малинская
Фото: министерство финансов Башкирии
Обсуждение бюджета на общественном совете является первым этапом перед тем, как вынести его на рассмотрение депутатам Курултая.
В протоколе говорится, что члены совета одобрили проект финансового документа. Параметры бюджета при этом не приводятся.