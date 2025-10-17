Самарской области выделят более 500 млн рублей на расселение аварийных домов
Самарская область получит 528,7 млн руб. на расселение жителей аварийных домов. На выделенные средства новое жилье получат 934 человека. Об этом сообщает министерство строительства Самарской области.
Самарская область оказалась в числе 23 регионов, чьи заявки одобрены на новый этап программы расселения аварийного жилья. Общая площадь помещений, из которых планируется переселить людей, составляет 14,1 тыс. кв. м.