Пассажиропоток в аэропорту Иркутска с начала года вырос на 2,6%

С января по сентябрь 2025 года в аэропорту Иркутска пассажиропоток увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Показатель достиг 3 млн человек, в тот же период прошлого года он составлял 2,9 млн человек, сообщила пресс-служба авиакомплекса.

Международные перевозки за год выросли на 29%. По внешним направлениям с начала 2025 года перевезено 638,2 тыс. человек, а в 2024 году — 495,2 тыс. пассажиров.

Самыми популярными маршрутами стали Таиланд, Китай, Вьетнам и Узбекистан. По внутренним направлениям у пассажиров востребованы Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток и Красноярск.

Пассажиропоток аэропорта Иркутска в 2024 году составил 3,9 млн человек. Пропускная способность терминала внутренних линий достигла 800 пассажиров в час. В настоящее время аэропорт Иркутска связан воздушным сообщением с 50 городами России, международная маршрутная сеть включает 11 направлений.

Лолита Белова