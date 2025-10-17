Хор Турецкого, «Чайф», «Преступление и наказание» и «Эддингтон»

В ближайшие семь дней в Уфе выступят Concord Orchestra, хор Турецкого, певица Слава, ансамбли «Мирас» и имени Файзи Гаскарова, и группа «Чайф». В театрах Уфы покажут спектакли «Джек», «Преступление и наказание», «Необычная история в обычной деревне». Любителей спорта ждут на играх хоккейного клуба «Салават Юлаев» и баскетбольного «Динамо». В кинотеатрах Уфы состоятся премьерные показы фильмов «Лермонтов», «Ледяной предел», «Бэмби. Лесной кошмар», «Сердцеед» и «Эддингтон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время выступления

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время выступления

Концерты

Завтра, 18 октября, в Городском дворце культуры с шоу-программой «Симфонические рок-хиты. Лучшее» выступит Concord Orchestra. Коллектив исполнит культовые рок-хиты Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Thirty Seconds To Mars, Nightwish, Led Zeppelin, Limp Bizkit, Muse, Europe, Pink Floyd, Roxette, Queen, Evanescence, System of a Down, AC/DC, Bon Jovi и многих других. Музыканты Concord Orchestra не просто играют — они двигаются в такт музыке, превращая каждую композицию в зрелищное представление.

19 октября во Дворце молодежи состоится концерт «Хора Турецкого». Концепция коллектива — многоголосье, живой звук и интерактив со зрителями. Диапазон солистов достигает 4,5 октав, а в репертуаре коллектива — мировая классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка.

21 октября на сцене ГКЗ «Башкортостан» состоится концерт, посвященный Дню национального танца. В программе — танцы из золотого фонда башкирской хореографии. На одной сцене выступят государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова, уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», ансамбль танца «Уралтау» Учалинской филармонии, ансамбль танца «Тангаур» Нефтекамской филармонии и другие.

Певица Слава выступит в ресторане «Максимилианс» 23 октября. Артистка посетит Уфу в рамках своего тура «Слава», посвященного 25-летию певицы на сцене. В лонгплей концерта войдут проверенные временем хиты и не менее громкие новинки, обещают организаторы.

«Никто не услышит» песни группы «Чайф», если не придет 24 октября в «Тинькофф холл». «Чайфу» — 40. Юбилейный концерт — своего рода отчет коллектива о своей многолетней деятельности. Безусловно, за эти годы группа написала и исполнила десятки хитов, которые несомненно прозвучат на концерте.

Спектакли

18 октября во Дворце молодежи выступит Дмитрий Куклачев с программой «Кото Бум». «Два хулигана, спасаясь бегством от полицейских, попадают в загадочный мир кошек. Здесь они встречают пушистых обитателей, которые с удивительным терпением и заботой помогают героям открыть в себе лучшие качества. Любовь сорока кошек преображает их, делая добрыми, честными и счастливыми»,— гласит афиша спектакля.

19 октября в Русском драматическом театре покажут спектакль «Джек». Зима. Падает снег. Как всегда — то оттепель, то мороз... У хозяев потерялся любимый пудель Джек. По городу расклеены сотни объявлений, но результата нет... И тогда мать принимает весьма неожиданное решение! Ведь скоро Новый год — а это время, когда легче всего поверить, что иногда рядом с нами происходит что-то необыкновенное. В ролях: Олег Шумилов, Татьяна Охроменко, Влада Гудилина, Руслан Катеринчук и другие.

Спектакль «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского можно будет увидеть 22 октября на сцене Русского драмтеатра. Глубочайшие размышления о вере и нравственности переплетаются с головокружительным детективным сюжетом, а от философии до убийства, от комнаты Родиона Раскольникова до дома старухи-процентщицы всего 730 шагов. Куда приведут главного героя его книжные мечты? В ролях: Андрей Поведский, Юлия Тоненко, Татьяна Ахроменко, Вячеслав Виноградов и другие.

В тот же вечер, 22 октября, в Башкирском государственном театре оперы и балета почтут память русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» — биографический балет, посвященный творчеству известного композитора. Партитура балета собрала в себе лучшие сочинения Рахманинова с небольшими вкраплениями произведений Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Карла Черни. В спектакле помимо балетной труппы принимают участие солисты оперы, хор, а также учащиеся Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.

«Необычная история в обычной деревне» будет рассказана 24 октября в Башкирском государственном театре драмы. Действие спектакля происходит в обычной деревне, в которой живут обычные люди. Среди них — обычная старушка Шарифа и ее муж Гиззат. Но вот в их доме поселяется девушка с обычным именем Йондоз. Гиззат влюбляется в нее и... приступает к воплощению в жизнь своей необычной мечты. Спектакль синхронно переводится на русский язык. В ролях: Гузяль Маликова, Ринат Баймурзин, Азамат Гафаров, Рауис Загитов, Илдар Гумеров и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Спорт

21 октября уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» встретится на льду «Уфа-Арены» с челябинским «Трактором». Против «юлаевцев» выйдет их бывший нападающий Джош Ливо.

22 октября в спортивном комплексе «Динамо» сразятся два одноименных баскетбольных клуба — уфимское «Динамо» попытается обыграть «Динамо» из Грозного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Линн Рэмси (слева) и актер Хоакин Феникс (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Режиссер Линн Рэмси (слева) и актер Хоакин Феникс (справа)

Кино

В кинотеатрах Уфы на следующей неделе состоятся несколько кинопремьер.

Драма «Лермонтов». Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остается всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале. В ролях: Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин и другие.

Триллер «Ледяной предел». Харлан уже много лет бежит от своего прошлого и самого себя. В попытках оградиться от мира он поселился в резервации и стал настоящим отшельником. Но однажды он находит самолет, потерпевший крушение, а в нем — миллионы долларов. Чтобы остаться в живых с таким сокровищем, Харлану придется пройти огонь и воду, но, возможно, именно навыки из его загадочного прошлого помогут ему выжить. В ролях: Дэнни Хьюстон, Юэль Киннаман, Грэм Грин, Мартин Сенсмейер, Фрида Густавссон и другие.

Комедия «Сердцеед». Света выросла в деревне, но переехала жить в Москву. Проводя летние выходные у родителей, она встречает свою школьную любовь, тракториста Сашу, забытые чувства к которому вспыхивают с новой силой. Сашка отвечает взаимностью, но не может разорвать отношения с дояркой Машей. Через несколько дней к Свете приезжает ее ухажер Серж. План увезти любимую в Москву рушится, когда в запутанную амурную историю вступает продавщица Люба. В ролях: Мария Скорницкая, Марина Яковлева, Роман Гредин, Валентина Мазунина и другие.

Ужасы «Бэмби. Лесной кошмар». Направляясь в гости к бабушке, Ханна и семилетний Джордж попадают в лесу в автокатастрофу. Причина аварии — мутировавший олень Бэмби, идущий по кровавому следу, чтобы отомстить людям за смерть матери. С этого момента начинается смертельная игра на выживание. В ролях: Роксанна Макки, Никола Райт, Самира Майти, Том Мулрон, Алекс Кук и другие.

Триллер «Эддингтон». Май 2020 года, в США набирает обороты пандемия. В тихом провинциальном Эддингтоне, где объявлен карантин и введен масочный режим, назревает противостояние между шерифом округа Севилья Джо Кроссом и мэром города Тэдом Гарсией, который планирует переизбираться и задумывает грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Не желая мириться с планами властного чиновника, Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра, не подозревая к каким непредсказуемым последствиям приведет его решение. В ролях: Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс и другие.